In den Wald gehen: "Es ist okay"

Von diesen Olympischen Winterspielen wird als ikonisches Bild bleiben, wie Slalom-Ass Atle Lie McGrath auf seinen unglücklichen Ausfall reagierte, als Gold bereits angerichtet schien. Der Norweger schmiss die Skistöcke weg und ging einfach los. Bis zum Waldesrand. Dort legte er sich in den Schnee.

Es ist wie ein Sinnbild dafür, wie sehr Emotionen mittlerweile zugelassen werden. Über soziale Medien werden sie ohne Scheu weitertransportiert, wie auch bei Lindsey Vonn zu verfolgen war.