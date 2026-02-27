In den Wald gehen: "Es ist okay"
Von diesen Olympischen Winterspielen wird als ikonisches Bild bleiben, wie Slalom-Ass Atle Lie McGrath auf seinen unglücklichen Ausfall reagierte, als Gold bereits angerichtet schien. Der Norweger schmiss die Skistöcke weg und ging einfach los. Bis zum Waldesrand. Dort legte er sich in den Schnee.
Es ist wie ein Sinnbild dafür, wie sehr Emotionen mittlerweile zugelassen werden. Über soziale Medien werden sie ohne Scheu weitertransportiert, wie auch bei Lindsey Vonn zu verfolgen war.
McGrath meldete sich nun „nach viel Nachdenken“ – auch über den Tod seines Opas – erneut über Instagram. Unterlegt mit Streicherklängen (Max Richter) zitierte er den Buben Butters aus der Cartoonserie „South Park“: „Ja, ich bin traurig, aber gleichzeitig bin ich wirklich froh, dass mich etwas so traurig machen kann. Es gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein, es gibt mir das Gefühl, menschlich zu sein.“
Und als besonderes Fanservice schrieb McGrath: „Es ist völlig okay, ab und zu in den Wald zu gehen und sich unter einen Baum zu setzen. Mir hat es sehr gutgetan.“
