Eishockey ist derzeit offenbar das heiße Ding im Young-Adult-Bereich. Die Macher von „Off Campus“ scheinen äußerst hellsichtig gewesen zu sein, als sie parallel zur kanadischen Gay-Romance-Serie „Heated Rivalry“ bereits eine Hetero-Kopie in die Entwicklung schickten. Auch diese beruht auf einer Buchreihe, jener von Elle Kennedy . Während in der gehypten HBO-Max-Serie die beiden Verliebten in rivalisierenden Teams spielen und eine offizielle schwule Beziehung praktisch unmöglich ist, muss „Off Campus“ den Konflikt anders konstruieren.

Hannah Wells (gespielt von Ella Bright) ist eine eifrige und begabte Studentin, die allerdings in Geldnöten steckt. Garrett Graham (Belmont Cameli) nimmt es mit dem Studium weniger genau und konzentriert sich auf seine Eishockeykarriere.

Erstkontakt beim Duschen

Gleich zu Beginn verschlägt es Hannah aus Versehen in die Sportlerkabinen, dort betrachtet sie Phils begnadeten Körper beim Duschen. Da trifft es sich gut, dass er jemanden sucht, der ihm Nachhilfe gibt. Nicht das, was Sie jetzt denken! An Sexpartnerinnen fehlt es ihm nicht, aber eine fixe Beziehung hat keinen Platz. Und Hannah mag dafür kaum etwas weniger als Eishockey.

Auch wenn durchaus auch familiäre Probleme thematisiert werden, sollte man nicht zu viel Tiefgang erwarten. Die Serie spielt die von ihr erwarteten Stärken aber großzügig aus.

Vorsicht, Folge 3 heißt „Der Orgasmus“.