Österreichisches Filmmuseum mit Italien-Schwerpunkt

Das neue Jahr beginnt italienisch - zumindest im Filmmuseum. Gezeigt werden ab 12. Jänner unter anderem Filme des italienischen Regisseurs und Schriftstellers Pier Paolo Pasolini, der am 5. März vergangenen Jahres 100 Jahre alt geworden wäre. Das Österreichische Filmmuseum widmet ihm nun mit ein bisschen Verspätung eine beachtliche Retrospektive - bis 1. März wird sein Werk mit einer Gesamtschau gehuldigt.

Pasolini, Sohn eines Offiziers und einer Bauerntochter, zog im Alter von 28 Jahren als Lehrer nach Rom. In seiner Heimatregion Friaul verfasste er noch Bauerngedichte, in Rom lebte er dann in Elendsvierteln. "Ragazzi di vita" heißt eines seiner Prosawerke über die Welt des Lumpenproletariats. "Accattone" (1961) über die aggressiven Jugendlichen in den Barackenvierteln von Rom war sein erster großer Filmerfolg. 1962 folgte "Mamma Roma" mit Anna Magnani. "Accattone" zeigt das Filmarchiv zum Auftakt am 12. Jänner - ab 18 Uhr. "Mamma Roma" folgt dann am 13. Jänner (20.30).

Gespalten

Pier Paolo Pasolini war, wenn man so will, eine gespaltene Persönlichkeit. Er war Marxist und Christ und Atheist gleichzeitig. Die Spaltung betraf aber nicht nur seinen Glauben: Introvertiertheit und Zwiespältigkeit, sprachlicher Experimentalismus und Verteidigung der Dialekte, Antiklerikalismus und Feindseligkeit gegenüber dem Feminismus - das alles verkörperte Pasolini. "Er war ein Revolutionär, aber kritisch gegenüber der 68er-Bewegung; er geißelte die italienische Industriebourgeoisie, während er gleichzeitig in deren großen Zeitungen schrieb. Er war jemand, der sich nach der bäuerlichen Welt sehnte, sich aber in den Fernsehstudios wohlfühlte", sagt der Psychoanalytiker Massimo Recalcati über Pasolini in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit".

Der schwule und politisch polarisierende Poet, Autor und Regisseur sei zeitlebens von den italienischen Behörden verfolgt worden. Der Schauspieler Ninetto Davoli, der in neun Filmen für Pasolini vor der Kamera stand, schilderte ihn als einfachen, liebenswerten Menschen. "Er hat Liebe und Hass hervorgerufen mit den Sachen, die er vom Stapel gelassen hat. Aber er ist wie ein Maultier mit Scheuklappen auf seinem Weg geblieben."

Am 2. November 1975 wurde die Leiche des damals 53-jährigen Pasolini auf einem Fußballplatz in Ostia bei Rom gefunden - erschlagen und verstümmelt, angeblich von einem Strichjungen. Die Hintergründe des Mordes sind bis heute noch teilweise ungeklärt.