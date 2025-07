Österreichischer Kabarettpreis für Berni Wagner

Berni Wagner gewinnt den Hauptpreis, der Förderpreis geht an Der Kuseng, der Programmpreis an Antonia Stabinger und der Spezialpreis ans Kabarett Simpl. Die Preisverleihung findet am 24. November statt.

Der Hauptpreis beim Österreichischen Kabarettpreis wird 2025 an Berni Wagner verliehen. Seit bereits fünf Soloprogrammen und einigen kabarettistischen Kollaborationen (z. B. das 2024 ausgezeichnete GHÖST) beweist Berni Wagner einen scharfen Blick auf die Ausstülpungen unserer Gesellschaft. Mit enormer Energie, starker Bühnenpräsenz und hoher Wuchteldichte arbeitet er sich an aktuellen Themen ab. Mit einer eigenen Dynamik spielt er sympathisch und dennoch eindringlich Alltagsszenen und hebt seine Abende damit über Stand Up weit hinaus, wie man in seinem aktuellen und fulminanten Programm "Monster" sehen kann.

In der Kategorie Programmpreis konnte Antonia Stabinger, als Hälfte des Kabarettduos Flüsterzweieck bekannt, mit ihrem ersten Solo "Angenehm" durchsetzen. Eine "scharfsinnige Beobachterin und absurd-witzige Botschafterin gesellschaftskritischer, heikler Themen" bezeichnet die Jury die Preisträgerin, die "sprachlich wie schauspielerisch brillant" die Mittel der Satire wie der Polemik bravourös beherrsche: "In ihrem ersten Bühnensolo agiert sie permanent in einer Art kabarettistischen Kneipp-Kur: ihre Sprache ist mal feinsinnig, mal wuchtig, mal dezent, umschreibend - in Folge direkt und auch hart – zugleich immer am Punkt, pointiert im ureigensten Sinn."

Newcomer als Altbewährtes Den Förderpreis räumt heuer Kian Kaiser alias Der Kuseng ab. "Hoamatlond, Hoamatlond" heißt sein erstes Solo. Darin unternehme er "eine Zeitreise zurück in seine oberösterreichische Kindheit - zwischen Landgemeinde, Jugendkultur und iranischem Elternhaus. Er formt daraus eine pointierte Reflexion über gesellschaftliche Normen, Zugehörigkeit, Identität, - und über all das, was uns trotz Unterschieden verbindet". Für das altehrwürdige Kabarett Simpl gibt es den Sonderpreis. Damit solle nicht nur das aktuelle Ensemble gewürdigt werden, sondern auch dessen Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung einer lebendigen Kabarettkultur, die in Österreich fest verwurzelt ist", meint die Jury. Immerhin präge das Simpl seit mehr als einem Jahrhundert die heimische Kulturlandschaft "mit seinem unverwechselbaren Mix aus politischer Satire, treffsicherem Humor und musikalischem Können".

Die bereits bekannten Preisträgerinnen und Preisträger Förderpreis: Der Kuseng

Programmpreis: Antonia Stabinger mit "Angenehm"

Hauptpreis: Berni Wagner

Sonderpreis: Kabarett Simpl

Die Preisverleihung findet am 24. November im Globe Wien statt. Moderiert wird sie von Clemens Maria Schreiner. Noch offen sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Fernseh- und Onlinepreises.