Österreich-Pavillon bei Kunstbiennale aus Anti-Israel-Protest zu

Zahlreiche Länderpavillons auf der Kunstbiennale von Venedig haben am Freitag, dem letzten Preview-Tag vor der allgemeinen Öffnung am Samstag, ihre Tore nicht geöffnet. Auch der von Florentina Holzinger bespielte Österreich-Pavillon, der zuletzt die Massen anzog, blieb zu. Grund ist ein breit angelegter Protest gegen die Teilnahme Israels. Organisiert wurde der Streik von der Aktivistengruppe "Art Not Genocide Alliance (ANGA)".

Das Team der "Seaworld Venice" im Österreich-Pavillon bestehe aus mehr als 17 Nationen, hieß es in einem Statement gegenüber der APA. "Einige Teammitglieder haben sich dazu entschlossen, an dem Streik teilzunehmen. Daher wird der österreichische Pavillon am 8. Mai von 10 Uhr bis 19 Uhr geschlossen bleiben." Auf Nachfrage hieß es, dass dies nur für den heutigen Freitag gelte.