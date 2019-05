Odin Wiesinger im Kulturbeirat: Akademie und Kunstsenat protestieren

Die Akademie der bildenden Künste Wien hat Landeshauptmann Thoma Stelzer ( ÖVP) aufgerufen, die Bestellung des Malers Odin Wiesinger in den oö. Landeskulturbeirat zurückzunehmen. "Die Formulierungen von Herrn Wiesinger (über Akademie-Rektorin Eva Blimlinger, Anm.) sind Ausdruck einer verletzenden und menschenverachtenden Haltung, die weder in der Politik noch in der Kunst toleriert werden dürfen“, heißt es in einem offenen Brief.

Freitagnachmittag tat dies auch der Österreichische Kunstsenat. Der Präsident des Gremiums, Josef Winkler, protestierte namens des Kunstsenat-Präsidiums in einem Offenen Brief „scharf gegen die Nominierung“.