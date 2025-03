Rockoper „O’Dessa“: Mit Countrysongs durch die Apokalypse

Schon die zweite Schauspielerin aus „Stranger Things“, die sich in einem Dystopie-Film durchschlagen muss: Nach Millie Bobby Brown in „The Electric State“ ist es nun Sadie Sink, die in „O’Dessa“ durch die Post-Apokalypse stapft. Der Unterschied diesmal: Sie singt. Denn „O’Dessa“ ist eine Rockoper. Warum? Ja, gute Frage.