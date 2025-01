„Blitz und Donner“ im Odeon: „Meine Nerven zittern, die Kraft verlässt mich …“

Eine solche Produktion ist im Odeon zu erleben. „Blitz und Donner“, so der Titel, der auch darauf hinweist, dass Strauss sich vom Wetter inspirieren ließ, erzählt in 80 Minuten von Johann Strauss„ passionierter Liebe zur Russin Olga Smirnitskaja. Roland Geyer, der Intendant des Strauss-Festjahres, hat dafür drei tolle Künstlerinnen zusammengeführt. Die Komponistin Johanna Doderer, die Schriftstellerin Milena Michiko Flašar und die Regisseurin Jacqueline Kornmüller. Worum geht“s? In den 1850er Jahren war Strauss mehrere Sommer in Pawlowsk, der Residenz des Zaren, engagiert. Dort begegnete er der jungen, adeligen Komponistin Olga Smirnitskaja.