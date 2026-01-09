Nun fix: Haus der Geschichte Österreich kommt ins Museumsquartier

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) wird wie geplant von der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz ins Museumsquartier übersiedeln. Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Freitag als Ergebnis der internen Evaluierung bekannt. "Der faktische Baubeginn steht allerdings noch unter Budgetvorbehalt. Eine zeitliche Streckung des Projektes ist daher möglich", hieß es am Freitag in einer Aussendung. Geplant war die Eröffnung am neuen Standort im Herbst 2028.

"Die Planungen sind weit gediehen, die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die derzeit in Vorbereitung befindliche Baugenehmigung hat eine Gültigkeit von vier Jahren und bietet damit reichlich Zeit für inhaltliche Überlegungen - etwa im Kontext aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen wie beispielsweise des besorgniserregenden Anstiegs von Antisemitismus und der Verbreitung autoritären Gedankenguts", hieß es weiter. Für Babler bietet der neue Standort mit rund 3.000 Quadratmetern Ausstellungs- und Vermittlungsfläche "auch die Möglichkeit, sich intensiv dem düstersten Kapitel der österreichischen Zeitgeschichte zu widmen, der Shoah". Der Holocaust sei "Teil der Geschichte Österreichs und damit auch im Kontext eines mittelfristig eigenständigen Bundesmuseums Haus der Geschichte Österreich zu denken". Zuletzt war auch die Schaffung eines eigenen Holocaust-Museums diskutiert worden.

Altan soll "Ort für die demokratiepolitische Bildung werden"

Trotz des geplanten Umzugs des hdgö soll der Altan der Neuen Burg, im Volksmund "Führer-Balkon" genannt, künftig ein "Ort für die demokratiepolitische Bildung werden", so Babler. "Ich kann mir vorstellen, dass die neu geschaffene Koordinierungsstelle für Gedenkkultur unter Einbindung der wesentlichen Stakeholder dafür federführend tätig wird."