Preis für Müllentsorgung für Nova Rock nun im Ticketpreis inkludiert

Im Preis der Nova-Rock-Tickets 2026 (auch in bereits erworbenen) ist nun neben Camping und Parken auch die Müllentsorgung enthalten. Das gab der Veranstalter am Dienstag in einer Aussendung bekannt, nachdem ein Gericht entschieden hatte, dass die Einhebung eines Müllpfands in der Vergangenheit wegen unzureichend formulierter Klauseln unzulässig war. "Einen extra Müllbeitrag wird es somit am Nova Rock 2026 nicht mehr geben", so Veranstalter Barracuda.