Nova-Rock-Festival: Müllbeitrag laut Gericht unzulässig

Diese Bestimmung des Nova-Rock-Festivals kommt wohl selbst in den Mistkübel: Das Landesgericht Eisenstadt hat (nicht rechtskräftig) befunden, dass die Verrechnung eines sogenannten „Müllbeitrags“ in Höhe von 20 Euro unzulässig ist. Das teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einer Aussendung mit.