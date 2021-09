Was für ein Befreiungsschlag für die Szene: Beim ersten großen Rock/Pop-Event seit Beginn der Pandemie Samstag im Stadion von Wiener Neustadt wurde gefeiert, gesprungen, gesungen und gegrölt als wollten alle alles nachholen, was ihnen in den vergangenen Monaten entgangen ist.

Beste Stimmung von Anfang an – auch, weil beim Einlass trotz Kontrolle des 2-G-Nachweises alles bestens organisiert war. Lange anstehen mussten nur die, die schon vor 11.00 Uhr, vor dem Öffnen der Festival-Tore auf Einlass warteten. Beschwerden über zu lange Schlangen gab es nur innen vor den Bierbuden, aber auch den T-Shirt-Ständen. Ein Souvenir, dass man bei diesem historischen Comeback der Rock-Konzerte in Österreich dabei war, wollte jeder. Dazu hatten die Veranstalter das Gelände auch zum Wohlfühlen gestaltet: Im hinteren Bereich des Stadions konnte man sich auf Heurigenbänken ausruhen. Drumherum Festivalatmosphäre, wie man sie von damals kannte.

Nur Schilder vor den Toiletten, die empfahlen, hier eine Maske zu tragen, und weiter drinnen der eine oder andere im Publikum, der eine Maske trug, erinnerten an die Pandemie.

Euphorie

Indirekt sind es aber auch die Zuschauer, die gerade so schön auf Covid-19 vergessen haben, die mir ihrer Euphorie daran erinnern, weil sie so dankbar feiern, dass es ihnen endlich wieder möglich ist, laute Gitarren zu hören, am ganzen Körper zu spüren und mit den Musikern auf Tuchfühlung gehen zu können. Song-Contest-Sieger Måneskin legten sich da besonders ins Zeug: Sowohl Sänger Damiano David als auch Gitarrist Thomas Raggi sprangen in die Menge und ließen sich über die Köpfe der Fans tragen, und vertrieben so jedem auch den letzten Gedanken an die Pandemie.

Brigitte Schokarth