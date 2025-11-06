Kultur

Es wird laut: Neue Bands für's Nova Rock 2026 bestätigt

Cruilla Festival in Barcelona
Unter anderem wurden Tom Morello, Six Feet Under und A Day To Remember wurden für das Festival angekündigt.
06.11.25, 16:49
Nach ihrer Tournee als Support von Guns N' Roses haben die Sex Pistols mit Frank Carter am Mikrofon noch immer nicht genug: Die spielfreudigen Herrschaften gastieren im nächsten Jahr am Nova Rock in Nickelsdorf. Neu angekündigt wurden außerdem Tom Morello, Mastodon, Six Feet Under und A Day To Remember. 

Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni statt.

Nova Rock 2026: Line-Up nimmt Form an

Fans erwartet ein hochkarätiges Programm mit den bereits bekannten Headlinern Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon. 

Neu im Line-up sind nun auch Black Veil Brides, Return To Dust, Magnolia Park, Madsen, Querbea, Bad Nerves, P.O.D und Voilà.

