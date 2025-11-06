Nach ihrer Tournee als Support von Guns N' Roses haben die Sex Pistols mit Frank Carter am Mikrofon noch immer nicht genug: Die spielfreudigen Herrschaften gastieren im nächsten Jahr am Nova Rock in Nickelsdorf. Neu angekündigt wurden außerdem Tom Morello, Mastodon, Six Feet Under und A Day To Remember.

Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni statt.