Es wird laut: Neue Bands für's Nova Rock 2026 bestätigt
Unter anderem wurden Tom Morello, Six Feet Under und A Day To Remember wurden für das Festival angekündigt.
Nach ihrer Tournee als Support von Guns N' Roses haben die Sex Pistols mit Frank Carter am Mikrofon noch immer nicht genug: Die spielfreudigen Herrschaften gastieren im nächsten Jahr am Nova Rock in Nickelsdorf. Neu angekündigt wurden außerdem Tom Morello, Mastodon, Six Feet Under und A Day To Remember.
Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni statt.
Nova Rock 2026: Line-Up nimmt Form an
Fans erwartet ein hochkarätiges Programm mit den bereits bekannten Headlinern Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon.
Neu im Line-up sind nun auch Black Veil Brides, Return To Dust, Magnolia Park, Madsen, Querbea, Bad Nerves, P.O.D und Voilà.
