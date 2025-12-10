Skulpturen aus Verpackungen: Nnena Kalu gewinnt Turner-Preis

Die in Glasgow geborene Künstlerin Nnena Kalu hat am Dienstagabend den renommierten Turner-Preis gewonnen. Die Jury lobte ihre hängenden, farbenfrohen Skulpturen, die sie aus Verpackungsmaterialien verschiedener Art wie Schnur und Karton herstellt und die kokonartige Formen bilden, sowie ihre großformatigen Zeichnungen.

Die Jury lobte Kalus "mutige und fesselnde Arbeit" und hob ihre "ausgeprägte Praxis und Finesse in Bezug auf Maßstab, Komposition und Farbe" hervor.