Die Geister, die Nirvana rief

Kurt Cobain

Zurück zu Hause zelebrierte ich mein Plattenritual: Ich befreite das Album aus ihrer Plastikschutzhülle, öffnete es, legte die CD - auf der ein Mann in Damenunterwäsche abgedruckt war - in den Player ein, und drückte Play. Bereits mit der ersten Zeile „Teenage angst has paid off well. Now I'm bored and old” hatte michgefangen. Ich blätterte das Booklet durch, während Song für Song aus den Lautsprechern schallte, verstand nur die Hälfte der Bilder und noch weniger von den Texten. Dennoch löste der rohe Sound, die verzerrten Gitarren, das dröhnende Schlagzeug und die gepeinigt klingende Stimme etwas in mir aus. Die pubertäre innere Wut hatte ein Ventil gefunden, die nächtlichen Albträume ein musikalisches Abbild – „I’m so tired, but I can’t sleep“.

In den folgenden Wochen hörte ich das Album in Dauerschleife. Versuchte die Lyrics von Cobain mit Hilfe von Wörterbüchern zu übersetzen - Internet gab es noch nicht wirklich. Zuerst die melodiösen, vermeintlich einfachen Songs wie „Pennyroyal Tea“ und „All Apologies“. Später dann „Scentless Apprentice“, dessen Inhalt ich erst Jahre später mit der Lektüre von Patrick Süskinds „Das Parfum“ wirklich realisierte. Kein Wunder, verarbeitete Cobain doch das Buch in dem Titel.

Durch sparen, Weihnachten und Geburtstage hatte ich irgendwann alle Alben von Nirvana in meiner Sammlung. Dennoch blieb „In Utero“ für mich das wichtigste und beste des Trios. Damit war ich angekommen. Mein musikalischer Geschmack hatte Wurzeln geschlagen. Auch wenn es eigentlich schon zu spät war, als ich Nirvana entdeckte, prägte mich diese Band wie fast keine andere.