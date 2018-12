Nigerias Filmbranche: "Nollywood" tritt ins Netflix-Zeitalter ein

Zuletzt sperrten zahlreiche Kinos in Nigeria auf, was die Einnahmensituation verbessert. Und ein neuer Weg zum Geld eröffnet sich derzeit: Wenn der Streaminggigant Netflix ankündigt, 2019 Produktionen in Afrika in Auftrag geben zu wollen, dann wird Nigeria eine große Rolle spielen. Erst im September kaufte Netflix die weltweiten Rechte an der Nollywood-Komödie „Lionheart“ von Genevieve Nnaj, der Erwerb richtet sich auch an die nigerianische Diaspora.