Nick Cave tourt solo durch Europa: Ein Prophet erklärt sich selbst

Warum er da ist, erklärt Cave, der an diesem Abend ebenso gerne plaudert, wie er spielt, vorweg: Manchmal, so sagt er, gehe der Kern, „die Wahrheit hinter seinen Songs“ bei all der Wucht und opulenten Präsenz der Bad Seeds verloren. Jetzt, auf sich alleine gestellt, will er zurück zum Ursprung, zur wahren Idee seiner Musik.

In Österreich macht Cave (wie schon zuletzt) nicht Station. Er sei nur noch in Städten unterwegs, die ihm gefallen, lässt er das Publikum wissen. Der Wiener überhört das geflissentlich, den Römern gefällt es. In Hamburg und Paris war er schon; zu sehen ist er noch im norwegischen Bergen oder im deutschen Baden-Baden, in Skopje in Mazedonien gibt es sogar noch Restkarten.

Damit ihm seine Fans dabei auch sicher folgen können, liefert der Meister Erklärungen zu fast jedem Stück – Bedienungsanleitungen für sein oft nicht leicht zu dechiffrierendes Werk, quasi. Und das Werk ist groß. Fast drei Stunden lang nimmt er die Besucher unter freiem Himmel mit auf eine Art Werkschau, die von frühen Stücken bis zu „Wild God“ reicht.

Zu hören gibt es dann unter anderem „O Children“ – in dem Cave den Kummer besingt, seine Kinder nicht vor der grausamen Welt beschützen zu können – ebenso wie den Trennungs-Song „Jesus of the Moon“, „Galleon Ship“ (getextet im Bett mit Blick auf seine schlafende Ehefrau) und „Papa Won’t Leave You, Henry“ (getextet, als er in seiner Zeit in Brasilien seinen Sohn in den Schlaf wiegte). Man merkt rasch: Wer Nick Cave, der zuletzt immer gekonnter die Nähe zu seinen Fans zelebriert, (noch) besser kennenlernen wollte, war an diesem Abend richtig. Nur den „Higgs Bosom Blues“, räumte er selbst ein, müsse man nicht verstehen. „Den versteht keiner.“

"Joy": Ein Höhepunkt

Umso klarer ist dann „Joy“, das sich unaufhaltsam seiner Botschaft entgegenwindet, die letztlich in nur einem Satz steckt: „We’ve all had too much sorrow, now is the time for joy“. Als er ihn in die römische Nachtluft ruft, hört man, wie es klingt, wenn Tausende Italiener keinen Mucks machen. Es sollte einer der Höhepunkte dieses Abends werden.

Ohne die Bad Seeds ist Nick Cave ein anderer. Noch nahbarer, näher. Seine Fans nehmen die Nähe dankbar an. Cave gibt vor, bei welchem Song richtig gejubelt werden darf („Balcony Man“), bei welchem alle verdammt noch mal den Mund zu halten haben („Mercy Seat“) und wo der Refrain mitgesungen werden soll („Push the Sky Away“). Alle folgen artig.