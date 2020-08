New Yorker Metropolitan Museum streicht 350 Stellen

Auch andere große Museen der US-Ostküste hatten zuletzt starke Personalreduktionsmaßnahmen zu setzen: Das Museum of Fine Arts in Boston kündigte 57 Mitarbeiter, 56 weitere willigten Frühpensions-Lösungen ein. Das Philadelphia Museum of Art verlor 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kündigungen, 42 verließen das Unternehmen laut Art News mit einvernehmlichen Lösungen - eine Reduktion der Belegschaft um 23 Prozent. Laut einer Studieder "American Associations of Museums" sind aber gerade auch die weniger sichtbaren US-Museen, die ihre Finanzierung fast ausschließlich aus privaten Quellen beziehen, gefährdet: Ein Drittel aller US-Museen könnte einer Umfrage zufolge permanent schließen.

Zart positive Töne kommen aus dem "New Museum" in New York: Das Haus für zeitgenössische Kunst kündigte an, die 23 derzeit noch temporär suspendierten Mitarbeiter zurückzuholen und auch in die Gesundheitsvorsorge für Teilzeitkräfte zu investieren.