Neustart mit 70: Klaus Albrecht Schröder zurück auf der Bühne

Als wäre kein Dreivierteljahr ins Land gezogen: Ende Dezember 2024 hatte Klaus Albrecht Schröder als Langzeitdirektor der Albertina aufgehört – und am Donnerstag ließ er sich als Geschäftsführer des Wiener Aktionismus Museums (WAM) vorstellen. Die Menschen links und rechts neben ihm, der Galerist Philipp Konzett als Initiator des Museums und Direktorin Julia Moebus-Puck, waren bloß Staffage: Schröder, der am 15. September 70 wird, bestritt die Pressekonferenz in souveräner Manier. Und es dürfte ihm doch recht geschmeichelt haben, dass sie fast so gut besucht war wie einst jene in der Albertina. Obwohl das private WAM mit der Grafischen Sammlung des Bundes, die Schröder zu einem Universalmuseum der Kunst samt zwei Dependancen (am Karlsplatz und in Klosterneuburg) hochjazzte, eigentlich nicht zu vergleichen ist.

Konzett also gelang mit der Bestellung ein Coup. Und dies zum richtigen Zeitpunkt. Denn kürzlich wurde auf der Freyung das Kunstforum geschlossen, das Schröder vor 40 Jahren unter der Flagge der längst versunkenen Länderbank gegründet hatte. Bei der Pressekonferenz staunte der Galerist selbst, welche Eigendynamik das WAM bereits entwickeln konnte. Im Jahr 2022 hatte Konzett mit Partnern (Reza Akhavan, Jürgen Boden, Daniel Jelitzka, Dirk Ströer und Christian Winkler) die noch vorhandene „Sammlung Friedrichshof“ gekauft, die einen guten Überblick über den Wiener Aktionismus und deren Vertreter – Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Muehl und Rudolf Schwarzkogler – gibt. Die Idee war, das Konvolut (880 Ölbilder, Tausende Arbeiten auf Papier) als Ganzes zu erhalten.

Schröders Umbaupläne: Verdreifachung der Laufmeter Hängefläche

Mitte März 2024 wurde das WAM in den ehemaligen Räumen der Galerie Mauroner an der Ecke Weihburg- und Schellinggasse eröffnet. Und nun bleibt es gleich einmal bis März 2026 geschlossen. Denn Schröder hat unmittelbar nach seiner Designierung (angeblich erst vor einem Monat) gröbere Umbau- und Erweiterungspläne gewälzt. Er macht also das, was er 1999 in der Albertina unter dem Motto „think big“ machte. Architekt wurde keiner beauftragt: Schröder, der auch sein Domizil im Weinviertel selbst entwarf (und daher Wien nicht verlassen will), weiß ohnedies selbst genau, was er braucht. Darunter einen Rundgang (der vom Erdgeschoß durch den Keller führt) und dreimal so viele Laufmeter Hängefläche.