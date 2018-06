Kanye West: Stellt euch vor, er hätte einen wilden Tag

„Manchmal erschrecke ich mich selbst“, sagt West in „ Yikes“. Andererseits lässt er, Hip-Hop-gemäß, den Frauenhelden bis zum letzten raushängen. Und West ist bei diesem „letzten“ angekommen: Denn in der Abschlussnummer „Violent Crimes“ überkommt in die Karmafurcht. Er spiegelt das von ihm gerne zelebrierte Frauenbild darin, was seine Tochter dank Männern wie ihm erleben wird müssen. Das ist vielleicht der realste Moment eines irrealen, absolut hörenswerten Albums.