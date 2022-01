Neues Album von Bonono: Nach Homeoffice-Schluss noch schnell in die Sitzdisco

Der Brite Simon Green alias Bonobo erinnert sich auf seinem neuen Album „Fragments“ (Ninja Tune) an die Zeit vor der Pandemie, an ein Leben, in denen man abends noch unbeschwert in Bars und Clubs gehen konnte, wo man dann bis in die Morgenstunden hemmungslos gefeiert, konsumiert, geflirtet, geschmust und getanzt hat.

Tja, lang ist’s her ... Aber vielleicht darf man das ja alles auch bald mal wieder erleben, so ganz offiziell. In der Zwischenzeit kann man sich mit den neuen Liedern von Bonobo trösten. Oder bei Tanzlaune halten: Denn mit Tracks wie „Closer“, „Age of Phase“ und „Counterpart“ holt man sich auch etwas Club-Feeling in die eigenen vier Wände.