Neue Musik aus Österreich: Clara Luzia, Edwin, Naked Cameo, Clemens Wenger und mehr

Clemens Wenger präsentiert auf seinem zweiten Solo-Album „Physics of Beauty“ einen musikalisch spannenden Mix aus Electronica, Ambient Techno, Jazz und Klassik. Wenger, den man von 5/8erl in Ehr’n und der Jazzwerkstatt Wien kennt, ist aus der österreichischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Sein Talent, etwas schwierige Kost bekömmlich aufzubereiten, stellt er in seinen über 30 neuen Soundcollagen gelungen zur Schau.