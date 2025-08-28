Netflix: Zurück in Meghans makelloser Küche

Es ist wieder so weit: Wer immer schon einer Herzogin minutenlang beim Bücher-in-Geschenkpapier-Einschlagen zuschauen wollte, kann sich freuen: „With Love, Meghan“ ist wieder da. Die Schwiegertochter des britischen Königs lädt in einer zweiten Staffel ihrer mäßig erfolgreichen Serie erneut Besucher ein, mit denen sie kocht, bastelt und Plattitüden austauscht. Die in der ersten Staffel omnipräsente Gemüseplatte ist einer neuen Markenzeichen-Speise gewichen. Sie streicht jetzt Brote und nennt sie hochgestochen „Tartine“.