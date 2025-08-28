Netflix: Zurück in Meghans makelloser Küche
Es ist wieder so weit: Wer immer schon einer Herzogin minutenlang beim Bücher-in-Geschenkpapier-Einschlagen zuschauen wollte, kann sich freuen: „With Love, Meghan“ ist wieder da. Die Schwiegertochter des britischen Königs lädt in einer zweiten Staffel ihrer mäßig erfolgreichen Serie erneut Besucher ein, mit denen sie kocht, bastelt und Plattitüden austauscht. Die in der ersten Staffel omnipräsente Gemüseplatte ist einer neuen Markenzeichen-Speise gewichen. Sie streicht jetzt Brote und nennt sie hochgestochen „Tartine“.
Außerdem bäckt sie Käsecracker mit Chrissie Teigen und Apfeltaschen mit Tan France (aus einer anderen Netflix-Show, „Queer Eye“). Berühmter wird die Gästeliste nicht. Wer jedoch gerne gleich vier schwer diamantberingte Hände Sauerteig kneten sehen will, wird hier perfekt bedient.
Tan France wird freilich eher nicht mehr eingeladen, denn er misst die Zutaten nicht nur nicht mit der Waage ab, er macht auch Meghans makellose Küche schmutzig.
