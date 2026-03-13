Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" bekommt eine Fortsetzung

Fans des Animationsmusicals "KPop Demon Hunters" dürfen sich freuen: Der nach Angaben des Streaminganbieters beliebteste Film aller Zeiten auf Netflix erhält eine Fortsetzung. Regie führen erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Nachfolger werde demnach das erste Projekt einer exklusiven mehrjährigen Zusammenarbeit.

"Als koreanische Filmemacherin erfüllt es mich mit großem Stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte", erklärte Regisseurin Kang laut Netflix. "Diese Figuren sind für uns wie Familie, ihre Welt ist zu unserer zweiten Heimat geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben", fügte Appelhans hinzu.