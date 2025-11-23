Nestroy-Preis: Leonie Böhm erhält Regie-Preis für "Fräulein Else"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Doppelte Freude im Team von "Fräulein Else": Die Schnitzler-Inszenierung in der Regie von Leonie Böhm am Volkstheater wurde am Sonntagabend im Wiener Volkstheater im Rahmen der 26. Nestroy-Gala für die "Beste Regie" ausgezeichnet, Julia Riedler wurde für ihre Solo-Darstellung von der Nestroy-Jury zur "Besten Schauspielerin" gekürt. In der Kategorie "Bester Schauspieler" setzte sich Nils Arztmann in der Josefstadt-Produktion "Das Vermächtnis" von Matthew López durch.

Burgschauspieler Itay Tiran konnte mit seiner Verkörperung des "Burgtheaterzwergs" in Milo Raus Festwochen-Koproduktion "Burgtheater" nach Elfriede Jelinek den Nestroy für die "Beste Nebenrolle" mit nach Hause nehmen. Als "Beste Bundesländeraufführung" setzte sich Sara Ostertags "The Broken Circle" am Landestheater Linz durch. Die beiden Nachwuchs-Preise gingen an die Autorin Lena Riemer für ihr im Theater am Werk uraufgeführtes Stück "aufstiegskörper. ein fühlversuch." und die Schauspielerin Pauline Großmann in "Gabriel" am Salzburger Landestheater.