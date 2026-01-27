Neil Young schimpft über Amazon und schenkt Grönland seine Musik

Der Kanadier Neil Young, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, hatte bereits im Oktober angekündigt, seine Musik von Amazon zu entfernen. In einem Beitrag auf der Website „Neil Young Archives“ bekräftigte der Musiker nun, dass er an dieser Entscheidung festhält. Zugleich schenkt er Grönland den Zugriff auf seinen gesamten Katalog.

„Amazon gehört Jeff Bezos, einem milliardenschweren Unterstützer des Präsidenten“, schrieb Young an seine Fans. Die internationale Politik von Donald Trump und seine Unterstützung von ICE würden es ihm unmöglich machen, dies zu ignorieren. „Wenn Sie so empfinden wie ich, empfehle ich dringend, Amazon nicht zu nutzen.“ Es gebe viele Wege, den Online-Riesen zu umgehen. Wer suche, werde seine Musik „an vielen anderen Orten finden“, so der 80-Jährige.