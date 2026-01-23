Naked Lunch: Fulminantes Comeback nach acht Jahren Live-Abstinenz

„To All And Everyone I Love“ hat Oliver Welter, Frontmann der Indierock-Band Naked Lunch, das erste Lied des Comeback-Albums „Lights (And A Slight Taste Of Death)“ genannt. Jetzt steht er auf der Bühne der seit Wochen ausverkauften Arena-Halle in Wien und widmet den Song „natürlich“ dem Publikum. Denn: „Ich freu mich so irre. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, nach acht beschissenen Jahren Live-Abstinenz wieder auf der Bühne zu stehen.“

Schlimm waren die Jahre für den 58-Jährigen nicht nur wegen des fehlenden Kontakts zum Publikum. Welter musste den Ausstieg von Bassist Herwig „Fuzzman“ Zamernik verkraften, der fast 25 Jahre lang Co-Mastermind der Band gewesen war, und kämpfte erfolgreich gegen eine Krebserkrankung. All das spiegelt sich in den Songs von „Lights (And A Slight Taste Of Death)“, die schon in den Album-Versionen mit ihrer Melancholie und ihrer Intensität unter die Haut gehen.