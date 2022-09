Nachtkritik: Horvath und der lange Atem

In "Ein Kind unserer Zeit" erzĂ€hlt Ödön von Horvath die Geschichte eines jungen Mannes, der in einem FĂŒhrerstaat lebt, beim MilitĂ€r Heimat findet und schließlich körperlich wie seelisch versehrt aus dem Krieg heimkehrt. Auf der Suche nach "Gerechtigkeit" steigert sich sein Hass, er beginnt an der herrschenden Ideologie zu zweifeln, wird zum Mörder und kommt ums Leben.

Das ist ein Stoff, wie geschaffen fĂŒrs Theater. Doch leider (aus der Sicht der Theatermacher) hat der große Dramatiker Horvath kein StĂŒck daraus gemacht, sondern einen Roman.

Solche Kleinigkeiten sind heute aber kein Hindernis mehr: Wir leben im Zeitalter der "Dramatisierungen", kein Roman und kein Film ist mehr sicher dĂĄvor, auf die BĂŒhne genötigt zu werden. Interessanterweise hat die großartige Regisseurin Stephanie Mohr - die dem Dramatisierungs-Trend durchaus kritisch gegenĂŒber steht - Horvaths Stoff fĂŒr die BĂŒhne eingerichtet.

Sie lĂ€sst den Ich-ErzĂ€hler und alle anderen Figuren von vier hervorragenden Darstellerinnen spielen: Therese Affolter, Katharina Klar, Susa Meyer und Martina Stilp. Sie geben alles, um die Geschichte lebendig zu erzĂ€hlen. Das ergibt viele interessante Szenen, vor allem innere Dialoge. Dennoch bleibt der Abend langamtig und merkwĂŒrdig leblos, wie ein viel zu langes Hörspiel.

Vom Premierenpublikum hab es höflichen Applaus.