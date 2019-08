Nachruf auf Peter Fonda: "Eine Legende der Gegenkultur"

Mit US-Präsident Donald Trump lieferte er sich einen regelrechten Twitter-Krieg, empört über die Zustände in den Auffanglagern für Migranten an der US-Grenze.

Peter Fonda starb am Freitag mit 79 Jahren in Los Angeles an Lungenkrebs. Er war dreimal verheiratet und hatte zwei Kinder. Seine Tochter Bridget ist – etwa durch Quentin Tarantinos Caper-Movie „ Jackie Brown“ – ebenfalls bekannt als Schauspielerin, „die talentierteste der ganzen Familie“, so ihr Vater.

Für den britischen Regisseur Edgar Wright war Fonda eine „ Legende der Gegenkultur, ein bahnbrechender Schauspieler und rundherum ein Held im wirklichen Leben“. Der Regisseur Rob Reiner („When Harry Met Sally“) sagt: „ Peter Fonda war ein revolutionärer Filmemacher in revolutionären Zeiten.“

Und der Motorradfreak „Captain America“ mit seiner Harley Davidson war kein Superheld, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut.

Was Peter Fonda unvergessen macht.