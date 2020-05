Musikkabarett mit Moneybrother

Gemeinsam mit dem befreundeten Musiker und Bandkollegen Viktor Brodbacke lieferte sich Moneybrother Gesangs- und Geräusche-Battles und erzählte zwischendurch, wie sie sich an einer Bushaltestelle in Stockholm kennenlernten. Unterstützt wurde er an diesem Abend auch - sowohl gesanglich als auch an der Gitarre - von der großartigen Sara Wilson.

Weihnachtsstimmung kam dann auch noch beim gemeinsam performten "Christmas-Song" an diesem gelungenen Dezemberabend auf. Besinnlich war auch die letzte Zugabe. Mit "It´s Been Hurting All The Way With You, Joanna” verabschiedeten sich Moneybrother und Band. Schön wäre noch die großartige Eröffnungsnummer des aktuellen Albums "Each The Others World Entire" gewesen, aber sonst war der Abend nahezu perfekt.