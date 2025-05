Am Pult: Erstmals kein Mann bei einem Abo-Konzert der Wiener Philharmoniker

So kommt es nun, dass 165 Jahre nach dem ersten Abokonzert an diesem Wochenende im Musikverein erstmals eine Frau am Pult steht.

Die Frage, wie man an so einen Moment herangeht, beantwortet Mirga Gražinytė-Tyla auf unterspielende Art: Statt irgendeines Hit-Werkes, mit dem man eventuell sich sträubende Herzen im Orchester oder im Publikum für sich gewinnen könnte, gibt es zum Auftakt ein mal bedrohlich, mal sehnsüchtig herumstehendes zeitgenössisches Stück ihrer Landsfrau Raminta Šerkšnytė.

Da hat man, auch gut, genügend Zeit, darüber nachzudenken, was für einem Moment man hier eigentlich beiwohnt: Ist es ein historischer – und wenn ja, nach welchen Maßstäben?

Dass Frauen in der Kunst gleichwertig befähigt, wenn auch strukturell immer noch benachteiligt sind, muss man selbst am Abo-Pult nicht mehr etablieren. Andererseits erobert Gražinytė-Tyla hier wirklich eine Bastion, die einst unerklimmbar schien. Am Schluss des „Midsummer Song“ denkt man, okay, es ist halt historisch auf österreichische Art: Hier wird alles geschichtsschwer, wenn man es nur an der Vergangenheit misst.

Aber dann ist eh Schluss mit dem Nachdenken: Yuja Wang hämmert bei Tschaikowskijs Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 mit Furor jeden müßigen Gedanken aus dem Kopf. Was für eine existenzielle Wucht! Gražinytė-Tyla verschwindet hinter dem Steinway-Flügel; auch manche Nuance im Andantino sollte abhandenkommen, das Ganze stand aber ohnehin im Zeichen der Hochspannung: Wang lehnte sich derart in die Töne, dass es sie vom Hocker riss. Das Publikum feierte Pianistin, Dirigentin und Orchester lautstark.