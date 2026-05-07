"L'elisir d’amore“ an der Staatsoper: Dieser Nemorino betört auch ohne Liebestrank

So etwas muss man sich einmal vorstellen: Im März debütiert ein Sänger als Tristan an der Metropolitan Opera in New York und fasziniert nur wenige Wochen später an der Wiener Staatsoper als Nemorino in Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“. Dazwischen legt er am selben Haus einen fulminanten Liederabend ein, wird als Sänger im „Rosenkavalier“ auftreten und in einigen Tagen den Siegmund in der „Walküre“ folgen lassen.

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Geschmeidig Diesen Weg von Wagner zu Donizetti und wieder zurück muss man sich einmal vergegenwärtigen. Auf halber Strecke ist Michael Spyres derzeit zu erleben. Er schreibt sich ins Fach Baritenor ein. Bereits sein Auftritt als Nemorino ist faszinierend. Geschmeidig hebt er das „Quant’ e bella“. Man sieht ihm die Freude direkt an, in Otto Schenks auch nach Jahrzehnten filmreifer „Liebestrank“-Inszenierung diesen Burschen zu verkörpern. Er zieht mühelos alle Register seiner Stimme. Sublim phrasiert er nicht nur beim „Una furtiva lagrima“. Dieses feinst nuancierte Ereignis, an dem auch die philharmonische Fagottistin Sophie Dervaux beteiligt ist, wird vom Publikum ausführlich gefeiert. Pretty Yende ist eine betörende Adina. Ihr leichter Hang zum Dramatischen verliert sich im Laufe des Abends. Ihre Spitzentöne betören, ihre Koloraturen sind eine Ohrenfreude.