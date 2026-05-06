Neuer Song: Die Rolling Stones "hatten sehr viel Spaß im Studio“

Giftige Wolken, Krankheit im Land und „eine schwere Hand“, die seine Pläne durchkreuzt. Davon – und wie das Schicksal „von dir und mir“ in den Sternen steht – singt Mick Jagger auf der neuen Rolling-Stones-Single „In The Stars“.

Soeben hat die legendäre Band sie veröffentlicht und mit einer Pressekonferenz im Weylin, einem zum Eventspace umgebauten Bankgebäude in New York, angekündigt, dass sie am 10. Juli ihr 25. Studioalbum namens „Foreign Tongues“ veröffentlichen wird.

Obwohl der Sänger im Text von „In The Stars“ offenbar auf die kritische Weltlage eingeht, ist der Song ein fröhlich-poppiger Rocker mit einem hymnischen Chor und einem Stones-typischen, groovenden Gitarrenriff. Spannender ist der zweite Song, den Jagger und die Gitarristen Keith Richards und Ronnie Wood gleichzeitig veröffentlicht haben: „Rough And Twisted“ ist schneller Blues mit räudigen Gitarren, wilder Mundharmonika und einem Sänger, der stimmlich in Hochform ist und besser klingt als in den 60er-Jahren.

Weniger Drogen „Das liegt daran, dass ich jetzt viel weniger Drogen nehme als in den 60er-Jahren“, sagte Mick Jagger darauf angesprochen lachend bei der Pressekonferenz. „Aber es liegt auch an der Übung.“ Das wird der 82-Jährige auf „Foreign Tongues“ mit 14 neuen Songs beweisen. Vier davon sind von den Sessions vom Vorgänger-Album „Hackney Diamonds“ übrig geblieben. Die anderen hat die – nach dem Tod von Drummer Charlie Watts – zum Trio geschrumpfte Band in nur einem Monat im kleinen Metropolis-Studio in West-London aufgenommen. „Dass wir nur diese vier Wochen gehabt haben, hat uns eine Dringlichkeit gegeben, die man hört“, erklärte Jagger. „Wir hatten die meiste Zeit sehr viel Spaß im Studio, man muss dann aber auch sehr konzentriert arbeiten, man will ja aus den fünf Minuten eines Songs das Maximum rausholen. Ich mag auch, dass das Studio sehr klein ist, da spürt man die Leidenschaft, die von jedem kommt.“