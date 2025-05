Alles zur Tour der Toten Hosen: "Lust auf Konzerte wie selten zuvor!“

„Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor!“ Deshalb legen Die Toten Hosen ab Anfang Juni 2026 wieder live los und kommen zum Abschluss ihrer „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“ -Tour am 12. September zum KURIER-Konzert ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Schon allein der Tour-Titel deutet darauf hin, dass das die letzte Konzertreise der neben den Ärzten erfolgreichsten deutschen Rockband sein könnte. Aber auch die Begründung von Sänger Campino und seinen Freunden für diese Lust auf Konzerte lässt darauf schließen: „Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!“

Offen bleibt auch, ob die angekündigten neuen Songs vor der Tour gebündelt als Abschiedsalbum namens „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“ erscheinen werden.

Aber selbst wenn das Quintett nach dem KURIER-Konzert am 12. September 2026 nicht sofort in Pension geht, lohnt es sich, sich rechtzeitig Tickets für das Konzert zu sichern. Denn die Energie und Spielfreude, mit der Die Toten Hosen nach wie vor live loslegen hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich nur gesteigert und garantiert ein Gänsehauterlebnis.

Der Vorverkauft startet am Mittwoch, 14.05.25 um 18:00 Uhr über www.dth.de und www.oeticket.com.

Da die Band möglichst allen Fans den Besuch ihrer Konzerte ermöglichen will, bietet sie für alle Termine der Tour ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € an. Die gibt es ausschließlich unter www.dth.de. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man unter https://shop.dietotenhosen.de/index.php/shop.StaticPage/sozialticket_faqs