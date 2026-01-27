Wegen Song Contests: Dieses ausverkaufte Konzert muss abgesagt werden

Wer lieber italienischen Pop als Song-Contest-Musik hört, schaut diesmal durch die Finger: Wegen Vorbereitungsarbeiten zum Song Contest in der Wiener Stadthalle muss das ausverkaufte Konzert von Eros Ramazzotti am 13. April abgesagt werden. Das teilte der Veranstalter mit.

Der Auftritt "muss aufgrund von Umständen außerhalb des Einflussbereichs des Künstlers abgesagt werden. Die Veranstaltung kann wegen der erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für den Eurovision Song Contest 2026 nicht wie geplant stattfinden", hieß es in einem Statement. Tickets können zurückgegeben werden, Kunden, die online Tickets erworben haben, werden von ihrem Ticketanbieter kontaktiert, heißt es.

Es soll in Kürze ein Ersatztermin bekanntgegeben werden - "auch wenn eine Aufnahme in den Tourkalender der diesjährigen ,Una Storia Importante – World Tour 2026' nicht mehr möglich ist. Wir bitten den Künstler und alle Fans aufrichtig um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten", hieß es.