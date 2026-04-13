Die Ärzte treten 2027 zweimal in der Wiener Stadthalle auf

Die Berliner Punkrockband Die Ärzte ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") geht kommendes Jahr wieder auf Tour. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo "Rod" González sowie Barracuda Music kündigten auf ihrer Homepage auch zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle am 12. und 13. Mai 2027 an.