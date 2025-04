Bilderbuch feierten 20 Jahre in der Wiener Stadthalle: Gib mir ein Amen!

In 67 Dienstjahren hat die Wiener Stadthalle alle Größen der Rock- und Pop-Szene beherbergt. Aber dass bei so einem Konzert ein Massenpublikum ein inbrünstiges „Amen“ in den Äther schreit, hat sie in all den Jahren wohl noch nicht erlebt.

Möglich machte das Maurice Ernst, der Frontmann von Bilderbuch, als die Band dort Donnerstagabend ihr 20-jähriges Bandbestehen und das Erscheinen ihres Sensationsalbums „Schick Schock“ vor zehn Jahren feiert.