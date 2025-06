Staatsopern-"Siegfried": Ein Heldentenor wie aus dem Bilderbuch

Andreas Schager ist in den beiden „Ring“-Serien, mit denen sich Musikchef Philippe Jordan von seinem Amt verabschiedet, Siegmund und Siegfried. Seit mehr als zehn Jahren ist der gebürtige Niederösterreicher der gefragteste Wagner-Tenor an den bedeutendsten Häusern. Endlich ist er in seiner Glanzrolle als Siegfried auch in Wien zu erleben.