"Walküre" in der Staatsoper: Die Flammen lodern beim „Feuerzauber“

Der 53-jährige Niederösterreicher ist der international gefragte Heldentenor unserer Tage. Seinen Triumph krönte die Auszeichnung mit dem Titel „Kammersänger“ am Ende einer Vorstellung, an der in Sven-Eric Bechtolfs noch immer ansprechender Inszenierung viele intensive Momente zu erleben waren.

Sehr viele davon sind Simone Schneider zuzuschreiben. Ihr Sopran klingt in allen Lagen unfassbar schön. Sie intoniert mit klarer Kraft und lässt Emotionen spüren.

Kwangchul Youn ist ein wortdeutlicher, disziplinierter Hunding. Iain Paterson ist ein sehr menschlicher Wotan. Dass sein Bariton den Hang ins Knorrige hat, kompensiert er mit seiner intensiven Gestaltung. Überzeugend zeigt er einen geplagten Ehemann, ein Familienoberhaupt, das sich in ausweglose Schwierigkeiten hineinmanövriert hat. Spannend wie ein Kammerspiel lässt er den Dialog mit Brünnhilde im dritten Aufzug geraten.