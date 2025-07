"La Traviata“ beim Wiener Opernsommer: Oper wie in alten Zeiten

Davor prangt Manfred Wabas gigantische Bühne. Das Szenario lässt Erinnerungen an die Oper im Steinbruch in St. Margarethen zu Zeiten von Wolfgang Werner aufkommen. Hier regiert die Opulenz. Kostüme wie aus einem Historienfilm, ausladende Ballett-Einlagen, rollende Tische und ein Ringelspiel mit ansehnlichen Holzpferden führen in die Welt der Kameliendame.

Für das Orchester war ein eigener Pavillon in historisierendem Setting aufgebaut. Dort stand der Intendant am Pult des Wiener Kammerorchesters. Die Kommunikation zwischen Bühne und Orchester funktionierte über einen Bildschirm im Hintergrund makellos. In seiner Einleitung versprach er eine bessere Tonanlage als im Vorjahr. Das wurde bei der Premiere nicht ganz eingelöst, kann sich aber noch ändern. Regisseur Dominik am Zehnhoff-Söns lässt die Handlung geradlinig ablaufen und von einem Erzähler zwischen den Akten mit sehr einfachen Texten erklären.