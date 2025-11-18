"Alice in Wonderland" im Theater an der Wien: Fantasievolle Traumwelt

Gleich zu Beginn stürzt Alice von ganz oben spektakulär in einem durch Licht simulierten Schacht eines Kaninchenbaus ins Bodenlose.

Dort trifft sie das stets gehetzte, weiße Kaninchen, landet dann mit seltsamen Tieren im Tränenmeer. Sie erhält einen Rat von der Raupe, nimmt an einer Teeparty des verrückten Hutmachers teil und wird von der Herzkönigin, die am liebsten alle köpfen lassen will, vor Gericht gestellt: Das ist die Handlung der Oper „Alice in Wonderland“, die mit einem Traum beginnt und endet.

Librettist David Henry Hwang folgt in den acht Szenen weitestgehend der Handlung des berühmten Kinderbuchs von Lewis Carroll und veränderte nur den Schluss in eine Traumszene, in der Alice Blumen sät, die sich in ein strahlendes Licht verwandeln. Das Stück wurde von Unsuk Chin vertont und 2007 in München erfolgreich uraufgeführt, wobei die Frage „Wer bin ich?“ zum zentralen Element wird.

Jetzt erlebt der Opernerstling der koreanischen Komponistin am Theater an der Wien seine österreichische Erstaufführung.