"Killing Carmen" an der Volksoper: Tod und Verklärung in Sevilla

Die „Habanera“ – mit Schlagzeugbeat! Oper, die wie Musical klingt. Musical, das wie Oper klingt. Julia Edtmeier, die croonend und röhrend über die Bühne der Volksoper hirscht, als wäre der Jazz noch genauso quicklebendig, wie man es sich von der Oper wünschen würde. Eine Opernsängerin, die mit Volldampf ins Mikro schmettert, als müsste sie die Arena von Verona beschallen. Bei „Killing Carmen“ passiert alles, was im Opernhauptabend sonst strikt verboten ist oder, schlimmer, neu wäre. Und das auf so schlaue, liebevolle und beglückende Weise, dass man diese Produktion nicht nur Neueinsteigern, sondern gerade Opernfans ans Herz legen muss: Es ist ein Abend der Liebe zu einem Genre, das erst in seine Einzelteile zerlegt werden muss, um mal wieder seinen vollen, frischen Glanz zu zeigen. Oper, das geht auch ganz ohne Prunk bei Bühnenbild und Musikeranzahl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jenni Koller/Volksoper Wien

Nils Strunk und Lukas Schrenk haben mit ihren Bearbeitungen der „Zauberflöte“ und der „Schachnovelle“ das Burgtheater erobert; dass bei der nunmehrigen „Carmen“-Bearbeitung die Wiener Theaterprominenz ausführlich vertreten war, belegt, wie entzückend sie das taten. Nun erzählen sie „Carmen“ weiter: 13 Jahre nach der Opernhandlung treffen sich die Figuren der Oper wieder, um der Hinrichtung von Don José beizuwohnen. Es ist ein Klassentreffen mit noch bittererem Beigeschmack, als es diese peinsamen Termine ohnehin immer haben.

Verzweiflung Alsbald blicken Micaëla (Edtmeier), Moralès (Florian Carove) und Tavernenbesitzer Lillas Pastia (Gabriel Cazes, auch musikalische Leitung und Klavier) auf die dramatischen Opernereignisse wie auf eine fatal missglückte Maturareise zurück. Und wie es uns allen so geht, sie tragen den Schmerz und die Verzweiflung und die Enttäuschung von damals ins Heute. So entspinnt sich ein verschachteltes Spiel von Gegenwart und Rückblick, die Szenen der Oper fließen mit dem Treffen ineinander. Der heutige Moralès trifft den damaligen Don José (Anton Zetterholm) in einer Nachstellung der Opernanfangsszene. Aber er weiß diesmal schon, ebenso wie der Operngeher, wie das alles ausgehen wird. Zwischen Jazz- und Indiepopversionen der unkaputtbaren „Carmen“-Melodien, gespielt von einem hervorragenden Sextett, wird die Emotion der eh nicht emotionsarmen Oper so noch einmal erweitert: Man taucht ein in jenes „Was wäre, wenn ...“, das einen des nächtens im Rückblick auf die Fehler im Leben wachhält. In all die Schlauheit und Spielfreude ist bittere Traurigkeit eingewirkt. Micaëla durchlebt erneut ihre enttäuschte Liebe zu Don José. Und da nimmt die Musik den ganz breiten Musical-Pinsel in die Hand: Denn klar, die Vergangenheit, die man im Kopf hat, ist immer Kitsch. Am Schluss dieser Traumszene von der unerfüllten Liebe hält Don José ein imaginäres Baby in den Händen – und Micaëla reißt es in die Realität zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jenni Koller/Volksoper Wien