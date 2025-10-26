"Eine Nacht in Venedig" an der Volksoper: Strauss, Superhelden und tanzende Meeresfrüchte

Der Jubilar wird in der Volksoper erst nach der Pause gewürdigt und dann nur kurz, wenn Ulrike Steinsky im Superman-Kostüm den Dirigenten auffordert, das „Schwipslied“ anzustimmen. Mit diesem Ständchen wolle sie Johann Strauss zum 200. Geburtstag ehren. Dass der Dirigent Alexander Joel dabei den Unwissenden spielen muss, ist von so bescheidenem Unterhaltungswert wie vieles in dieser Neuproduktion von „Eine Nacht in Venedig“.

Dabei waren die Voraussetzungen interessant. Die Ankündigungen der Regisseurin Nina Spijkers im KURIER-Gespräch ließen aufhorchen. Sie sprach von „gesundem Eskapismus als sehr gute Reaktion auf die Weltlage“ und „zeitlosen Witzen, die auch noch in zehn Jahren funktionieren“.

Der Blick auf die schwarze Bühne (Studio Dennis Vanderbroeck) relativiert vieles.Feierlich wird eine Fassade aus weißem Papp-Karton hochgezogen. Der schwarz-weiße Hintergrund wirkt jedoch bedrückend auf das Geschehen. Da hilft es auch nichts, wenn beim Lied der Fischerin Annina wundersame Fische, Krebse und andere „Frutti di Mare“ in Menschengröße auftanzen oder im Karneval allerlei Gestalten aus Hollywoodfilmen wie Catwomen, Spiderman, Marylin Monroe, Hulk und viele andere die Bühne bevölkern. Das Zutaten-Ballett bei Pappacodas Lied auf seinen Sugo bringt auch nur etwas Farbe auf die schwarz-weiße Bühne, aber nicht mehr.

Spijkers detailverliebte Personenführung muss mit einer Textfassung auskommen, die Charme und Schmäh komplett ausspart. Frauen trotzen den Männern, beschränken sich aber am Ende auf die Position der starken Partnerin im Hintergrund. Die Pointen plätschern dahin. Etwas Neues bringen sie nicht. Wenn der Diener Caramello zu seinem Herzog sagt, „Ich liebe meinen Kanzler, äh ich meine Herzog“ oder der rechte Senator proklamiert „Make Venezia Great Again!“, klingt das sehr bemüht. Da zündet nichts. Längen stellen sich ein. Im Original gibt der Herzog demjenigen einen Spitzenjob, der ihm seine Frau zur Verfügung stellt. Das ist bei Spijkers auch so, funktioniert aber nicht richtig mit ihrer Deutung der Figur. Denn bei ihr ist er ein verklemmter Typ, der sich im Fasching in sein Batman-Kostüm flieht und hilflos mit den Armen wedelt, wenn er einer Frau näherkommen soll.

