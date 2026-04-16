Ärger für Jonas Kaufmann: Ermittlungen am Teatro San Carlo in Neapel

Am Teatro San Carlo in Neapel gibt es laut italienischen Medienberichten Ermittlungen wegen angeblich betrügerischer Verwendung von Geldern, von denen mehrere internationale Künstler, darunter auch Startenor Jonas Kaufmann, erfasst sind. Dass gegen Kaufmann ermittelt wird, wurde der ARD bestätigt. Bei der Affäre gehe es laut BR Klassik um Zahlungen für Leistungen, die nicht erbracht worden seien. Der Tenor weist die Vorwürfe zurück.

Auf Instagram betont Kaufmann, dass er "erfüllt" habe, was "vertraglich vereinbart war". Er habe gerüchteweise von den Ermittlungen gehört. "In diesem Fall bin ich aber doch erstaunt, meinen Namen in Zusammenhang mit Ermittlungen zu lesen."