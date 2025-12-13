"Orpheus in der Unterwelt“ am Stadttheater Klagenfurt: Zu viele Gags in der Hölle

"Kein Mann ist von Geburt an ein Chauvinist, sondern von seiner Mutter dazu gemacht“: Mit solchen und ähnlichen Sprüchen ist die neue Textfassung von Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ am Stadttheater Klagenfurt gespickt. Peter Lund hat sie verfasst und nimmt damit Bezug auf aktuelle Themen eben wie Geschlechterbilder, Gendern, Generationsprobleme und die aktuelle Politik etwa mit „Wir schlafen das aus!“ Durchaus legitim, denn auch Offenbach und seine Librettisten karikierten seinerzeit immer aktuelle Vorgänge der damaligen Zeit. Nur sind Lunds Texte viel zu langatmig, nur teilweise witzig, drängen die Musik weit in den Hintergrund und machen das Stück zumindest im ersten Teil fast zu einem Schauspiel.

Lund ist auch sein eigener Regisseur und lässt in rasanten Tempi spielen, reich garniert mit Humor und Gags: So ruhen etwa die Götter im Olymp völlig gelangweilt auf weißen Liegen im „Heaven Spa“, Jupiter mit struppigen, langen Haaren, ziemlich abgetakelt aussehend im Bademantel.

Mit einem grün rauchenden Lift geht es in die Unterwelt, wo man mit einer funkelnden Leuchtschrift „Welcome to Hell“ begrüßt wird. Nur, es wird beim Witz ziemlich übertrieben, sodass bald vieles in den völlig schrägen Kostümen verblödelt wirkt. Spielfreudig Temporeich und spielfreudig agiert das gesamte Ensemble: Allen voran singt Maria Perlt-Gärtner die Eurydike mit reinsten Koloraturen. Auch Matthias Störmer spielt und singt einen idealen Titelhelden.

