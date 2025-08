"Walzertraum" in Langenlois: Ein bisschen Klamauk darf sein

Wer im Sommer seit der Verwandlung der Seebühne in Mörbisch in einen Musical-Stadel Operette unter freiem Himmel erleben will, weiß, wo er diese in der Nähe von Wien finden kann. Denn seit 30 Jahren wird in Langenlois im Kamptal das Genre gepflegt. Vor der pittoresken Kulisse von Schloss Haindorf kommen Freunde der Operette auch in diesem Sommer auf ihre Rechnung.