Dirigent Michael Tilson Thomas gestorben

Der amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas ist tot. Er sei 81-jährig gestorben, berichtet die New York Times. Er leitete 25 Jahre lang die San Francisco Symphony, mit der er auch auf Tournee, u. a. nach Österreich, ging.

Auch mit weiteren renommierten Orchestern arbeitete der Dirigent, er war auch als Komponist und Pianist tätig. Seine besondere Hingabe galt der Musikvermittlung für ein junges Publikum.

2021 hatte er eine Krebserkrankung öffentlich gemacht.