Konzert von Kanye West in Südkorea nach Song mit Hitler-Rede abgesagt

Kein Ende von Skandalen um Kanye West: Nach einem in diesem Monat veröffentlichten Lied mit dem Titel "Heil Hitler" wurde nun ein Konzert des US-Rappers in Südkorea abgesagt. Zahlreiche Streaming-Dienste hatten das Lied von ihren Plattformen getilgt. Am Ende des Songs, in dem sich West als Opfer der medialen Aufregung inszeniert, hört man Hitlers Stimme mit Auszügen aus einer seiner Reden. Diverse Stellen stuften das Lied als eindeutig antisemitisch ein.