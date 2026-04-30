Lilli Hollein bleibt Direktorin im MAK

Lilli Hollein bleibt Direktorin im Museum für Angewandte Kunst MAK. Ihr Vertrag wurde von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) um fünf Jahre ab 1.9.2026 verlängert, hieß es in einer Aussendung.

Lilli Hollein "überzeugte die Kommission mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen des MAK", heißt es darin. "Lilli Hollein hat das MAK in den vergangenen fünf Jahren hervorragend geführt und es klar positioniert: Aktivistisch, modern, feministisch setzt sich das MAK mit den großen Fragen unserer Zeit aktiv auseinander", so Babler.