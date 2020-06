mumok: Karola Kraus bekommt Unterstützung von Cornelia Lamprechter

Karola Kraus bleibt bis 2020 Direktorin des Museums Moderner Kunst Stiftung Ludwig ( mumok) in Wien. Am heutigen Mittwoch (10.30 Uhr) will Kulturminister Josef Ostermayer seine Entscheidung offiziell bekannt geben.

Neu bestellt wird mit Cornelia Lamprechter von der Kunsthalle Krems die kaufmännische Leitung: Die Position wurde neu geschaffen und erstmals ausgeschrieben.

Der Entscheidung über die Leitung von Österreichs zentralem Museum für Moderne Kunst waren zahlreiche Mutmaßungen und Gerüchte vorangegangen. 14 Personen hatten sich um die „wissenschaftliche Geschäftsführung“ beworben; Kraus selbst war nicht darunter, sie war aber zum Hearing vor der Findungskommission geladen gewesen: „Die letzten fünf Jahre sind meine Bewerbung“, erklärte Kraus im KURIER-Interview.